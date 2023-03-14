日本文學家 大江健三郎逝世

日本NHK電視台昨日報道，日本文學家、諾貝爾文學獎得主大江健三郎3月3日因衰老去世，終年88歲。



大江健三郎1935年1月出生於日本四國愛媛縣，他是日本當代著名存在主義作家，寫作範圍寬廣且具人本關懷的精神，政治、核能危機、死亡與再生等皆呈現於創作中。



大江健三郎於1994年獲諾貝爾文學獎，是繼川端康成獲得諾貝爾文學獎殊榮後的第二位日本作家。其作品《飼育》獲第三十九屆芥川文學獎，《性的人》和《個人的體驗》獲新潮文學獎，長篇三部曲《燃燒的綠樹》則獲意大利蒙特羅文學獎。