杭州赤狐人氣爆紅 半月已「胖一圈」

近日杭州山上一隻赤狐（見圖）爆紅，民眾紛紛上山「覓狐」投餵，但官方呼籲大家不要打擾牠。事源半個月前，有人在杭州午潮山國家森林公園白岩山區域發現這隻赤狐，牠當時瘦小無助，毛色不佳。消息引起民眾關注，導致太多人餵飼赤狐，現在赤狐「已經胖了一圈」。



杭州市野生動物救護站的工作人員指，這是一隻母赤狐，轄區的動保人士到現場看過，牠有2、3隻幼崽，目前已經適應野外環境，呼籲希望大家不要打擾牠，如果赤狐受傷了或者不適應，他們會第一時間救護。