美韓「自由護盾」軍演第2天 北韓疑反擊軍演再射2導彈

美學者：尹錫悅訪日或再惹火頭

美國和南韓「自由護盾」聯合軍事演習周二進入第2日，南韓軍方表示，偵測到北韓向日本海發射2枚短程彈道導彈。這是平壤3天來第2度射彈，被認為是對正在舉行的美韓聯合軍演的反擊。美國智庫最新報告指出，南韓總統尹錫悅周四及周五訪問日本期間，北韓可能進行更大規模挑釁。



南韓聯合參謀本部周二表示，軍方當日偵測到北韓在早上7時許，從黃海南道長淵郡一帶，向朝鮮半島東部海域發射了2枚短程彈道導彈，射程約620公里，是北韓今年第5次發射彈道導彈。據報這是北韓首次在長淵一帶發射彈道導彈。



南韓聯合參謀本部強烈譴責北韓接連發射短程彈道導彈，批評是嚴重的挑釁行為，敦促北韓立即停止試射，並指已加強對北韓監視和警戒。美軍印太司令部表示，事件未對美國或盟友構成即時威脅，強調美國對南韓及日本的防衞承諾堅如磐石。日本內閣官房長官松野博一說，北韓有可能會進一步發動軍事挑釁。



華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）報告指出，北韓可能在「自由護盾」軍演期間持續進行武力示威，除展示北韓擁有戰爭遏制力，也藉以試驗各種形態武器。而日韓即將舉行的峰會也可能成為北韓目標。



中國外交部表示嚴重關切美韓軍演動向，指當前半島形勢高度複雜敏感，有關各方都應保持克制。發言人汪文斌說，朝鮮半島形勢發展到今天癥結清楚，有關方面拒不回應北韓已採取的無核化措施，反而不斷加強對朝施壓威懾是主要原因。