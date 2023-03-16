俄方否認指控 美軍稱MQ-9無人機遭俄撞毀

■美軍表示，1架MQ-9無人偵察機，在黑海國際空域，遭俄軍戰機攔截撞擊後墮海。

美軍表示，1架MQ-9無人偵察機，在黑海國際空域亞執行任務時，遭俄軍蘇-27戰機攔截撞擊後墮海。美國國務院其後傳召俄羅斯駐美大使抗議，但俄羅斯否認美方說法，指當時無人機正向俄方邊境飛行，其後劇烈運動，失控墮海，強調俄方戰機沒與無人機接觸，最終安全返航。美國歐洲司令部聲明指，1架MQ-9無人偵察機在黑海近克里米亞國際空域執行任務，期間遭俄羅斯2架蘇-27戰機「鹵莽」攔截，期間更多次向無人機傾倒燃油，意圖令它受損；又以不安全動作，飛至無人機前方。雙方一度並排飛行約40分鐘，最終無人機的螺旋槳遭戰機碰撞，墜落大海，相信俄方戰機亦有損毀。美方批評，俄方行為可能令意外升級，美國國務院其後傳召俄羅斯駐美大使抗議。但俄羅斯國防部不同意美方說法，形容無人機當時關閉應答器，飛向俄羅斯邊境，其後劇烈運動，失控墜海，強調俄軍戰機無攔截無人機，亦無發生碰撞，最終安全返回駐地機場。俄羅斯總統發言人佩斯科夫則指，總統普京已接獲彙報，但俄美高層暫未溝通。美國歐洲司令部聲明指，1架MQ-9無人偵察機在黑海近克里米亞國際空域執行任務，期間遭俄羅斯2架蘇-27戰機「鹵莽」攔截，期間更多次向無人機傾倒燃油，意圖令它受損；又以不安全動作，飛至無人機前方。雙方一度並排飛行約40分鐘，最終無人機的螺旋槳遭戰機碰撞，墜落大海，相信俄方戰機亦有損毀。美方批評，俄方行為可能令意外升級，美國國務院其後傳召俄羅斯駐美大使抗議。但俄羅斯國防部不同意美方說法，形容無人機當時關閉應答器，飛向俄羅斯邊境，其後劇烈運動，失控墜海，強調俄軍戰機無攔截無人機，亦無發生碰撞，最終安全返回駐地機場。俄羅斯總統發言人佩斯科夫則指，總統普京已接獲彙報，但俄美高層暫未溝通。