重慶魚塘現巨窿 1萬斤魚不翼飛

重慶一個魚塘日前發生離奇事件，塘水和1萬公斤的魚竟然在一夜內消失，事後魚塘底部出現一個深不見底的大洞。



根據內媒報道，重慶市北碚區天府鎮文星村一戶人家，在魚塘內飼養了一些觀賞魚，魚塘主人在事發前一晚曾經到魚塘巡視，當時並無異狀。到事發當日凌晨，魚塘主人發現魚塘內的水，和總重約1萬公斤的魚，全部不翼而飛，而塘底卻出現一個深不見底、直徑達10多米的大坑洞。此外，魚塘旁一家小屋也在當日中午倒塌，事件中無人傷亡。當地政府通報指，地質隊等相關單位已經趕赴現場處理，事故原因有待釐清。