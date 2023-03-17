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重慶魚塘現巨窿 1萬斤魚不翼飛

2023-03-17 列印
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重慶一個魚塘日前發生離奇事件，塘水和1萬公斤的魚竟然在一夜內消失，事後魚塘底部出現一個深不見底的大洞。

根據內媒報道，重慶市北碚區天府鎮文星村一戶人家，在魚塘內飼養了一些觀賞魚，魚塘主人在事發前一晚曾經到魚塘巡視，當時並無異狀。到事發當日凌晨，魚塘主人發現魚塘內的水，和總重約1萬公斤的魚，全部不翼而飛，而塘底卻出現一個深不見底、直徑達10多米的大坑洞。此外，魚塘旁一家小屋也在當日中午倒塌，事件中無人傷亡。當地政府通報指，地質隊等相關單位已經趕赴現場處理，事故原因有待釐清。
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