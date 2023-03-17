酒店上演「活春宮」途人圍觀

男女入住西班牙首都馬德里市中心四星級酒店，未料竟在酒店浴室上演了一場「活春宮」，引來鬧市街道上的途人注目。



由於兩人在浴室內未拉起窗簾，所有動作在窗邊看得一清二楚。該段影片13日在社交平台推特瘋傳，片中可見途人紛紛停下觀賞或拿起手機拍攝，同時讓鬧區的大街一度被擠到交通受阻。