法數城市爆衝突 全國逾300人被捕

法國總統馬克龍援引特別憲法權力，不經議會表決，通過具爭議的退休改革法案，將退休年齡由62歲提高至64歲，觸發大批民眾抗議，約200名示威者一度堵塞巴黎外圍一條主要高速公路。



巴黎和其他幾個城市都有憤怒的民眾示威（見圖），與警員衝突。內政部長達爾馬寧指，全國有超過300人被捕，巴黎佔258人。



一名來自連鎖超市的51歲工會成員說，她已被激怒，將會繼續抗議，直至法案撤銷。她的同事亦批評馬克龍不在乎人民，也不懂人民的語言。亦有工會代表說，在法國北部一間大型煉油廠，罷工工人將於今個周末或最遲下星期一，暫停煉油廠的生產，停止生產將使工業行動升級。