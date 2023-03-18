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尹錫悅出席日韓商界會議 稱兩國關係邁向正常

2023-03-18 列印
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南韓總統尹錫悅（見圖）昨於日本繼續訪問行程，包括與各界人士會面，稱兩國關係迎來新起點。

尹錫悅與日韓議員聯盟、日韓親善協會中央會、日韓合作委員會等支持兩國交流合作的團體人士會面，韓聯社引述南韓總統府，尹錫悅與各人會面時表示，韓日舉行首腦會談，代表兩國關係在走向正常化的道路上，取得重大進展。尹錫悅亦與日韓商界領袖出席圓桌會議，呼籲韓日共同合作，特別是半導體、電動車等高科技領域。

此外，多間韓媒報道，尹錫悅前日下午與日本首相岸田文雄會見時，尹錫悅對日本國旗鞠躬的畫面，令不少南韓網民暴跳如雷；南韓總統辦公室解釋稱，兩國首腦分別向對方國家的國旗敬禮是日方外交慣例。
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