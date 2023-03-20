特朗普召支持者抗議其被捕 團隊反對憂重演騷亂

美國前總統特朗普（見圖）被紐約曼哈頓地方檢察官調查，涉嫌向成人片女星支付掩口費。特朗普在網上預告自己會在星期二被捕，號召支持者抗議。據報，特朗普多名顧問私下勸他不要這樣做，擔心會令曼哈頓街頭情況失控，甚至重演前年國會山莊騷亂。



有關女星丹尼爾斯指稱曾與特朗普有婚外情，在2016年總統競選期間，特朗普的律師向她支付13萬美元，作為不公開婚外情的報酬。特朗普否認指控。美媒報道，據消息人士指，特朗普認為自己可能面臨被起訴，是因為曼哈頓地方檢察官布萊格討厭他。



特朗普的發言人承認，沒有接獲檢察官辦公室任何可能起訴的通知。特朗普的律師則指，特朗普的網上帖文是基於傳媒報道。眾議院議長麥卡錫在網上發文表示，任何起訴特朗普的計劃，都是由於激進的地方檢察官「離譜地濫用權力」，目的是政治報復。曼哈頓地區檢察官辦公室拒絕評論事件。