艦艇逾30艘飛機70多架 美韓啟動「雙龍」登陸演習金正恩：隨時展開核攻擊

■南韓「獨島號」大型運輸艦等30多艘艦艇出動。

北韓近期接連不斷發射導彈，美國和南韓海軍陸戰隊和海軍，昨起啟動大規模聯合登陸演習「2023雙龍演習」，至4月3日結束。美韓時隔5年再次舉行此演習，旨在加強美韓同盟的戰鬥準備狀態和互相操作能力。3年疫情總算過去，今年農曆年全港最大的維多利亞公園年宵花市比以往熱鬧，是最傳統和最有規模，即使現在各區都有大大小小的年宵花市，但很多人都習慣每年一定到此一遊和行個大運，有些老遠從外國回來都到來打卡，重遊這名揚四海的年宵花市。英治時期，我曾在該區駐守多年，那時是歸銅鑼灣警署管轄，該警署拆卸後，維園改歸入北角警署範圍。那時派到香港的港督大都曾經服務其他殖民地很多年，對於管治一些他們心目中覺得比他們低下的人很有經驗，只要略施小恩小惠，他們便會覺得皇恩大赦，不知就裏的都豎起大拇指。港督實際接觸不到和不會主動接觸一般小市民，所以出巡行花市與市民同樂視為每年的大事，身邊不同部門的大官都很緊張及作出很多安排，務求令到他安全地接觸到商販和遊花園的市民。警隊亦不例外，政治部人員精騎四出，除喬裝遊花園市民外，更把商販和店員起底，路線一定不可以經過與中資和不受歡迎集團有關的攤檔，其他則交由當區警察負責，計劃了行程路線，上呈獲批後於年廿九或三十晚帶港督遊花園，軍裝人員帶頭開路，為求不帶錯路，地上和攤檔圍板上早已加上路線暗記，港督探訪和購物早已安排包括商品價錢和給記者拍照位置，最理想還是港督「巧遇」到的小市民都不是「路人甲」，不受歡迎的人絕對不會出現在遊花園路線，合演一場遊花園大龍鳳。末代港督彭定康出身外交部，處理「lip-service光說不做」關係比殖民地出身的高明很多，他的伎倆今天很多香港人仍娓娓道來，到中環泰昌餅店吃蛋撻、外出飲涼茶、着人叫他「肥彭」都給人一種紆尊降貴的感覺。這些安排背後都是他的警察保鏢巧妙協助的「合作成果」。當年保鏢梁想鉅督察在一次訪問中透露彭定康在中環擺花街食蛋撻的一幕：「當日在擺花街，彭定康突然問我，香港人最喜歡吃甚麼，我望一望前面的舖頭，有賣牛腩麵、有西餐廳、有茶樓，全部都『滾水淥腳』，很易發生意外，我於是指住餅店說『阿Sir，香港人最愛食蛋撻』。」彭定康其後多次光顧同一餅店，更盛讚是世上最好味的蛋撻！肥彭做了一場又一場的大龍鳳，但最重要還是有市民接受，便一直做下去。記得一次他到香港仔巡視visit，政務專員安排他遊香港仔舊大街及光顧那很出名的魚蛋粉店，但那時候該段大街出名多有背景人士和道友出入，樓上更有賭檔，於是由當區警察協助做一場大龍鳳，先洗太平地三天，所有「爛鬼」 被「遞解出境」，不准在大街出現，肥彭光顧吃魚蛋粉時，店內的食客全是「被挑選的」，位位都是身光頸靚的一等良民，有些甚至懂英語，與肥彭談笑甚歡，同演一場政治Show。今次演習在南韓慶尚北道浦項一帶舉行，美韓在2018年前是以旅級規模進行此演習，今年規模則擴大至師級部隊。這也是美韓目前正在進行的「自由護盾」聯合軍演中主要的聯合野外機動訓練。在今次演習中，1.45萬噸級的南韓「獨島號」大型運輸艦、4.2萬噸級的美國「馬金島號」兩棲攻擊艦等30多艘艦艇；F-35系列戰機、陸軍AH-64阿帕奇攻擊直升機等70多架飛機，以及50多輛南韓型登陸突擊裝甲車等，都會參演。英國也派遣皇家海軍陸戰隊突擊隊的40多名士兵參演。據韓聯社分析，由於登陸演習是出動海軍陸戰隊等大規模兵力，渡海登陸到敵方海岸，攻佔目標地區的進攻性演習，北韓一直對此表現敏感，預計可能會以此為由再次發起挑釁。北韓昨聲稱前一天發射的彈道導彈是模擬對南韓的核子攻擊，導彈攜帶模擬的核彈頭，飛行800公里後擊中目標。最高領導人金正恩要求國家應準備好隨時展開核攻擊以阻嚇戰爭，並指控美國與南韓擴大涉及美國核資產的聯合軍演。