支持者紐約街頭示威 抗議拘捕特朗普

美國前總統特朗普涉及2016年參選總統期間，支付色情片女星丹尼爾斯「掩口費」，要求對方隱瞞與自己的婚外情。他日前預告，自己可能在美東時間周二被捕，號召大批支持者示威。大批支持者昨日包圍紐約曼克頓地區檢察官布拉格的辦公大樓，以及曼克頓刑事法院。紐約警方嚴陣以待，在這2個地點設置鐵馬路障，以防出現類似衝擊國會山莊的事件。



《紐約時報》報道，警方高層已與市長辦公室人員商討安全與應變措施。不過也有美國媒體認為，陪審團在周一聽取最後一名證人的陳述之後，可能會到周三，才會決定是否起訴特朗普。但特朗普鼓動支持者的行為，已經遭到許多媒體譴責。