曾出演《哈利波特》 英演員保羅格蘭特猝逝

曾出演《哈利波特》和《星球大戰》的英國演員保羅格蘭特，上周被發現在倫敦國王十字車站暈倒，送院搶救後，被判定腦部死亡，其家人忍痛決定移除其維生儀器，於香港時間昨日宣佈死亡，享年56歲。



保羅格蘭特罹患俗稱侏儒症的軟骨發育不全症，身高僅132公分，但無損他從演的鬥心和機會，反而憑此非一般人有的外形，接連演出形象獨特鮮明的角色，例如在《星球大戰：武士復仇》中扮演伊娃族成員和R2D2。而在《哈利波特》系列電影中扮演的「古靈閣妖精」一角，更令影迷印象深刻。



巧合的是，他上周暈倒時身處的倫敦國王十字車站，恰恰是《哈利波特》著名景點「9又3/4月台」取景地點。