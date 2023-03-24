「婚紗女王」Vera Wang 獲白宮授勳

美國總統拜登日前在白宮主持一場「國家藝術勳章」的頒獎典禮，向各得獎者授勳，其中一位得獎者是現年73歲、被稱為「婚紗女王」的華人設計師王薇薇（Vera Wang）。



王薇薇雖然只比拜登年輕7歲，但從二人合照（見圖）可見，王薇薇看來明顯更為年輕。王薇薇在社交媒體展示自己獲授勳的畫面，並表示自己「作為一名女性、母親、設計師、企業家以及美籍華人」，感謝總統對她的特別肯定和認可。