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美檢察部未起訴特朗普

2023-03-24 列印
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日前預告自己會在周二被捕的美國前總統特朗普（見圖），至今仍未被紐約檢察部門提出起訴。
  據報，紐約曼克頓大陪審團未有如預期在周三開會討論證據。
  換言之，特朗普是否會因為涉嫌隱瞞向色情片女星丹尼爾斯支付「掩口費」一事被起訴，大陪審團要押後決定。

此外，英媒引述消息人士指，特朗普曾表示，若被起訴，他希望以戴手銬形象示眾，藉機以輕蔑態度回應他視為「不公正」的起訴，並為總統競選奠定基礎。
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