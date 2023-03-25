正恩愛女Dior羽絨亮相惹議

北韓領導人金正恩（見圖）近來接連攜同女兒金主愛亮相，上周四父女兩人一同觀看軍方發射導彈。韓媒報道，金主愛當時身穿名牌Christian Dior（DIOR）外套現身，市價至少1900美元，又指奢侈品屬於對朝鮮制裁的類別之一。



韓媒報道，據畫面分析，發現金主愛當日所穿的外套為DIOR的KID'S HOODED DOWN JACKET。在DIOR官方網站上，這款兒童外套的售價為1900美元起，視乎尺碼而定，其中供10歲兒童穿着的尺碼款式售價為2800美元。外界一直盛傳金主愛是金正恩的第二個孩子，年齡在9歲、10歲左右。



韓媒指出，名牌服裝、手錶、飾物等奢侈品，都屬於對朝鮮制裁的類別。