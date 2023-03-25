俄襲烏東北部至少7死 人道支援中心未能倖免

俄軍向烏克蘭東部和北部地區發動導彈、空襲等攻擊，共造成至少7人死亡。此外，澤連斯基到赫爾松前線視察後返回基輔，並與歐盟各國領袖作視像會議，他要求歐盟提供現代戰機和長程導彈，並指拖延提供這些武器，只會令戰爭更漫長。



烏方表示，俄軍夜間對東部頓涅茨克地區的科斯坦季尼夫卡市發動導彈襲擊，造成5人死亡。當地官員表示，周五凌晨俄軍發射2枚導彈，其中1枚擊中人道支援中心。俄軍亦向北部蘇梅地區作炮擊，造成2人死亡、9人受傷。烏克蘭空軍亦指，俄軍出動戰機在夜間向蘇梅地區發射多枚導引炸彈。



此外，斯洛伐克國防部表示，首批4架米格-29戰機已交付烏克蘭，餘下9架米格-29將在未來數周付運。