有議員批評TikTok未能防止年輕用戶接觸有害內容，曾有一名10歲女童，因模仿TikTok上的挑戰而窒息死亡。周受資表示，TikTok禁止從事危險的挑戰，並致力於加強保護年輕用戶的措施。
美國國務卿布林肯則在另一聽證會上表示，TikTok對美國國家安全構成威脅，必須採取行動終止有關情況。此外，英國國會宣佈，禁止議會公務設備使用TikTok，同時禁止使用國會網絡連接TikTok。
長沙灣潤發倉昨午發生三級火，其濃煙之多，波及附近4間學校及民居，逾3600人需要疏散。「毒煙」影響西九龍，現場「臭膠味」瀰漫，更有網民指，味道飄到900米外的瓊林街都聞到。消防動用3條喉及3隊煙帽隊灌...
2023-03-25
中國足壇再掀反腐風暴，日前傳出中國足協紀律委員會主任王小平，及競賽部部長黃松正在接受調查。去年11月至今，前國足主教練及多名中國足協高層，已先後接受當局調查。中國足壇多人相繼受查消息指，中國足協紀律委...
2023-03-25
北韓領導人金正恩（見圖）近來接連攜同女兒金主愛亮相，上周四父女兩人一同觀看軍方發射導彈。韓媒報道，金主愛當時身穿名牌Christian Dior（DIOR）外套現身，市價至少1900美元，又指奢侈品屬...
2023-03-25
樓市氣氛活躍，豪宅項目更趁勢應市，由嘉里建設發展的跑馬地THE ASTER，繼早前推出兩張價單後，累沽出約21伙，平均成交呎價約28606元，最近開放現樓示範單位及住客會所，將視乎市況再加推單位。 ...
2023-03-25
美團（3690）昨日公佈去年第4季收入601.3億元（人民幣，下同），按年增加21.4%，經調整溢利8.29億元，扭虧為盈，均勝預期。去年收入2199.5億元，按年增22.8%；經調整溢利28.27億...
2023-03-25
西班牙自從奪得世界盃和歐洲國家盃後，就追求極致的傳控踢法，又大踢無鋒陣，但成效不彰。在卡塔爾世界盃後成為狂牛新帥的迪拿富安迪，決定復刻經典重新以中鋒掛帥，新任隊長艾華路莫拉達將受到重用；中前場球員亦像...
2023-03-25
MIRROR成員李駿傑（Jeremy）推出新歌《Closer》，昨日到商台接受訪問，吸引近200名Unicorns（粉絲暱稱）到場等候，迫爆整條廣播道。他離開時主動走向粉絲親手收禮物、簽名等，有求必應...
2023-03-25
許冠傑演唱會4月開鑼，紅館7場門票供不應求一早爆滿，Sam哥的粉絲遍佈世界各地，有住在溫哥華的朋友來電求票，說如果有票，會特地飛回來捧場，熱情十分之高漲。真是有香港人的地方，就有Sam迷。主辦這次演唱...
2023-03-25
昨晚谷中又舉行九場賽事，黎昭昇勝出「極速滿貫」和「陸知」，是唯一起孖的練馬師，最終他亦成為練馬師王。至於田泰安則以兩分險勝騎師王，他憑「健康馬」和「運高八斗」梅開二度，後駒奪得警察盃。 昨晚黎昭...
2023-03-23