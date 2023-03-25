TikTok美國聽證會 周受資遭圍攻

中國影片分享平台TikTok行政總裁周受資（見圖）出席美國眾議院能源及商業委員會聽證會，周否認TikTok與中國政府共享資料，或與中國政府有關連。他強調美國用戶的數據，只會交由美國公司在美國領土儲存。在北京，外交部表示，中國政府高度重視數據隱私與安全，從來沒有、亦不會要求企業或個人，以違反當地法律的方式，為中國政府提供情報，美方應停止武力打壓別國企業。



有議員批評TikTok未能防止年輕用戶接觸有害內容，曾有一名10歲女童，因模仿TikTok上的挑戰而窒息死亡。周受資表示，TikTok禁止從事危險的挑戰，並致力於加強保護年輕用戶的措施。

美國國務卿布林肯則在另一聽證會上表示，TikTok對美國國家安全構成威脅，必須採取行動終止有關情況。此外，英國國會宣佈，禁止議會公務設備使用TikTok，同時禁止使用國會網絡連接TikTok。