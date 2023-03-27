英女中17億彩票頭獎 「交易不成功」無錢攞

英國一名女大學生瑞秋與男友連恩連續5星期購買相同號碼的「歐洲百萬」彩票，為了避免忘記，他們選擇向銀行申請每期自動扣款。早前他們發現自己竟中了頭獎，頭獎獎金高達1.82億英鎊（約17億港元），不料致電準備領獎時，客服職員卻回覆指，他們購買彩票的帳戶餘額不足，令「交易不成功」，讓他們晴天霹靂，發達夢碎。

改買其他號碼組合



1.82億英鎊獎金擦身而過，2人心情如從天堂跌到地獄。瑞秋表示，覺得之前的號碼組合不吉利，現在已改用其他號碼。