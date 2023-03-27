英女中17億彩票頭獎 「交易不成功」無錢攞

改買其他號碼組合
1.82億英鎊獎金擦身而過，2人心情如從天堂跌到地獄。瑞秋表示，覺得之前的號碼組合不吉利，現在已改用其他號碼。
特區政府向老鼠宣戰，誓把牠們趕盡殺絕。食環署糅合科技與「美食」，在鼠患嚴重的三無大廈後巷安裝熱能探測攝影機，追蹤老鼠出沒的隱蔽地點，然後擺放捕鼠籠，以叉燒、煨番薯、烤魷魚等「盛宴」作餌，吸引老鼠捨棄街...
2023-03-27
洪都拉斯政府昨天宣佈與台灣正式斷交，並與中國建立外交關係，承認中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，北京對此表示高度讚賞。台方要求洪都拉斯大使即日離境，並宣佈全面停止雙方的合作計劃。國務委員兼外長秦...
2023-03-27
英國一名女大學生瑞秋與男友連恩連續5星期購買相同號碼的「歐洲百萬」彩票，為了避免忘記，他們選擇向銀行申請每期自動扣款。早前他們發現自己竟中了頭獎，頭獎獎金高達1.82億英鎊（約17億港元），不料致電準...
2023-03-27
樓市氣氛活躍，豪宅項目更趁勢應市，由嘉里建設發展的跑馬地THE ASTER，繼早前推出兩張價單後，累沽出約21伙，平均成交呎價約28606元，最近開放現樓示範單位及住客會所，將視乎市況再加推單位。 ...
2023-03-25
德銀上周五信貸違約掉期（CDS）升至逾4年高位，令市場再度燃起對歐美銀行業風險憂慮，銀行股受壓，拖累歐股齊跌逾1%收市，美股則先跌後回升，三大指數收市靠穩。分析指港股銀行股短期可能受外圍拖累承受一定沽...
2023-03-27
上周在歐洲國家盃外圍賽G組旗開得勝的黑山和塞爾維亞，今晚次輪在黑山主場交手。主隊可說是一支安份守己的球隊，向來面對比自己世界排名高的隊伍都輸多贏少，今仗迎戰比自己高40位、目前排29位的塞軍，難有招架...
2023-03-27
43歲的張繼聰（Louis）早前憑電影《窄路微塵》在電影評論學會大獎首奪影帝，由於強敵當前所以唔敢諗再下一城衝擊金像獎。多年前曾被傳媒以「廢柴老公」形容的他坦言影帝獎座好重要，但並非振夫綱寶物，因為唔...
2023-03-27
各行各業請人難的問題已有一段時間，自香港步向復常之後就更見嚴重，社會各界對該問題的談論也愈來愈多。從過去的「人搵工」到今天的「工搶人」，整個勞工市場發生了翻天覆地的結構性變化，值得全社會、尤其是年輕人...
2023-03-27
第十場三班一四○○米。估計今日多數有雨，而且雨勢有機會大而密，所以跑到尾場時，很大機會整個主馬群都會在出彎時飛出最外疊，留太後會較難搵位，甚至要移向中路較不利跑?，所以能守好位的馬會佔優。「天天得樂」...
2023-03-26