龍捲風吹襲美南部 最少26死數十人傷

美國南部遭受龍捲風吹襲，造成最少26人死亡，數十人受傷，其中密西西比州有25人罹難，阿拉巴馬州有1人喪生。在災情最嚴重的密西西比州，西部一個約有1700人口的小鎮羅林佛克，大範圍地區被夷為平地，大量房屋被毀，有車輛壓著被毀的建築物。



在密西西比州羅靈福克鎮，48歲的哈登太太向傳媒透露，龍捲風來得很快，聽見有人高喊「冷藏庫！」後，一行8人便衝進去。她丈夫還沒把冷藏庫的門帶上，已從門縫看到天空，「屋頂已經掀飛」。龍捲風過去後，一名避過風暴的顧客清走冷藏庫門前的瓦礫，才讓8人脫困，最終8人全部無恙。



當地官員指有多人失蹤，相信死亡人數還會上升。美國總統拜登承諾，會全力救災。