英國最大陸上油田洩漏 石油公司：已關閉相關管道

英媒報道，英國最大陸上油田懷奇油田（Wytch Farm，見圖）日前發生洩漏，大約200桶儲藏液體意外在英國西南部的普爾港流出。英法石油公司佩朗科證實，洩漏事故發生自其中一個井場，相關管道目前已關閉，用於控制石油擴散的圍欄已被放置在管道的兩側。



佩朗科表示，液體意外排海已停止，洩漏情況正在得到控制，而清理行動正在進行當中。懷奇油田總經理戴伊說，任何洩漏都是極其嚴重的事情，公司將展開全面調查。他亦提醒民眾，任何接觸過洩漏物的人都應立即用肥皂和水清洗，如果眼睛接觸到液體，需盡快用水沖洗。普爾港委員會首席執行長斯圖爾特表示，會對清理情況作進一步評估。