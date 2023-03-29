美田納西州校園槍擊案 跨性別槍手開殺戒釀6死

美國田納西州府納什維爾發生校園槍擊案，1名28歲跨性別槍手闖入當地私立基督教小學「聖約學校」亂槍掃射，造成3名9歲學童、2名分別60及61歲的教師，及1名61歲監護人死亡。槍手犯案時手持2支步槍及1支手槍，在學校1樓和2樓連開多槍。警員接報到場後與槍手駁火，其後在學校大堂擊斃槍手。期間1名警員被玻璃割傷。據報，學校並有駐校警察，兇手是該校校友。



警方正調查槍手行兇動機，據悉槍手曾寫下犯案宣言，還有1份詳盡繪製的校園地圖。警方相信，槍手對事發學校心懷不滿，或和年輕時被迫就讀該校有關。針對今次槍擊案，總統拜登呼籲國會盡快通過槍械管制立法。