日本青森縣6.1級地震暫未見破壞陸地

香港年輕球手許龍一，在首屆國際都會高爾夫球錦標賽力壓群雄，勇奪冠軍，成為首位港人在亞洲巡迴賽分站封王，亦是首位港人取得英國公開賽的入場券，其非凡成就，與幕後力挺他的香港哥爾夫球會大有關係。許龍一接受本...

2023-03-29