日本青森縣6.1級地震暫未見破壞陸地
香港首位亞巡賽冠軍 感謝父母球會支持 許龍一：每天進步1% 力求英國高球賽創佳績
香港球手許龍一周日在粉嶺高球場一戰成名，勇奪第一屆國際都會高爾夫球錦標賽冠軍，既是首位港人在亞洲巡迴賽分站封王，也是首位華人躋身英國高爾夫球公開賽。這位體壇新星接受本報專訪，強調過去一周「夢想成真」，...
2023-03-29
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大談2015年「習馬會」 馬英九訪南京籲兩岸同心振興中華
正在內地訪問的台灣前領導人馬英九，昨晚在南京與江蘇省委書記信長星會面，期間談及2015年在新加坡與中共總書記習近平的「習馬會」，形容與「習先生」見面後，特別希望兩岸可建立互信，避免戰爭。馬英九昨亦參觀...
2023-03-29
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美田納西州校園槍擊案 跨性別槍手開殺戒釀6死
美國田納西州府納什維爾發生校園槍擊案，1名28歲跨性別槍手闖入當地私立基督教小學「聖約學校」亂槍掃射，造成3名9歲學童、2名分別60及61歲的教師，及1名61歲監護人死亡。槍手犯案時手持2支步槍及1支...
2023-03-29
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KOKO MARE周六首輪發售138伙
新盤推售不停步，市區多個全新盤以接力方式推售。由會德豐地產發展的藍田KOKO MARE連日收票理想，昨公佈首輪銷售安排，定於本周六（4月1日）首輪推售138伙。KOKO MARE自開價後，市場反應理想...
2023-03-29
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阿里擬重組成6大部門 未來可望獨立上市
阿里巴巴（9988）宣佈構建「1+6+N」組織變革，擬將阿里重組為6個業務部門，包括阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數碼商業，以及大文娛業務集團及多間業務公司。首席執行官張勇表示，未來具...
2023-03-29
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全息影像活現球王接棒 美斯像揭幕
新任世界盃冠軍阿根廷於周一繼續大開派對，在巴拉圭出席由南美洲足協主辦的慶祝典禮。兩大已故球王比利和馬勒當拿更以虛擬形式登場祝賀美斯，之後美斯為自己1:1新銅像揭幕，並獲頒權杖，象徵新一代球王登基。阿根...
2023-03-29
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CHILL CLUB頒獎禮入圍名單揭盅 MIRROR19項提名 硬撼ERROR
ViuTV《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》音樂頒獎禮將於5月7日在亞博館舉行，昨日MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）和江𤒹生（AK）、謝安琪、保錡、許廷鏗及COLLAR隊長沈...
2023-03-29
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辛正兒 - 許龍一亞巡高球賽封王香港國際地位大升呢｜社論
香港年輕球手許龍一，在首屆國際都會高爾夫球錦標賽力壓群雄，勇奪冠軍，成為首位港人在亞洲巡迴賽分站封王，亦是首位港人取得英國公開賽的入場券，其非凡成就，與幕後力挺他的香港哥爾夫球會大有關係。許龍一接受本...
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仲達 - 幸運勝駒 放出就掂｜頭號目標
第三場五班一八○○米泥地。泥地賽是偏向利中前置的賽程，所以博前領、前置型馬，經常有意外收穫。不過若以三甲穩健的角度計，前領型馬又不及中前置型馬，原因是前領跑法較易被針對，尤其是中距離，一些沒太大競爭力...
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