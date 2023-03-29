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日本青森縣6.1級地震暫未見破壞陸地

2023-03-29 列印
■青森縣對開海域昨晚發生黎克特制6.1級地震，因震央遠離陸地，目前未見破壞陸地。
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日本氣象廳表示，東北部青森縣對開海域昨日傍晚發生黎克特制6.1級地震，震源深度為20公里。由於震央遠離陸地，目前沒有發現地震破壞陸地，北海道函館市震度為4級，居民有震感。地震可能導致沿岸水域有輕微海浪。
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