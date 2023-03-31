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新發現巨無霸黑洞 比太陽大300億倍

2023-03-31 列印
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英國杜倫大學的天文學家利用新技術發現一個巨無霸質量的黑洞，距離地球約有20億光年，是迄今發現的宇宙最大黑洞之一。該項研究在《皇家天文學會月刊》發表，數據指出該黑洞質量是太陽的300億倍之多，這種黑洞規模相當罕見。

杜倫大學的研究團隊利用引力透鏡，將附近的星系作為巨大的放大鏡，以放大更遠的星體，從而仔細觀察距地球數億光年遠的黑洞，是如何彎曲光線。團隊透過哈勃天文望遠鏡捕捉到的畫面，再經由超級電腦模擬成像，雙重確認新發現的黑洞質量大小。
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