新發現巨無霸黑洞 比太陽大300億倍

英國杜倫大學的天文學家利用新技術發現一個巨無霸質量的黑洞，距離地球約有20億光年，是迄今發現的宇宙最大黑洞之一。該項研究在《皇家天文學會月刊》發表，數據指出該黑洞質量是太陽的300億倍之多，這種黑洞規模相當罕見。



杜倫大學的研究團隊利用引力透鏡，將附近的星系作為巨大的放大鏡，以放大更遠的星體，從而仔細觀察距地球數億光年遠的黑洞，是如何彎曲光線。團隊透過哈勃天文望遠鏡捕捉到的畫面，再經由超級電腦模擬成像，雙重確認新發現的黑洞質量大小。