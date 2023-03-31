完整暴龍化石4．18拍賣 成交價料達6800萬

瑞士蘇黎世科勒拍賣行在當地一處音樂廳展出一副完整的暴龍化石，名為TRX-293 Trinity，將在4月18日拍賣，估值500萬至800萬瑞士法郎（4250萬至6800萬港元）。



外媒報道，這副暴龍化石有6700萬年歷史，高3.9米、長11.6米，是歐洲拍賣會上首度出現完整的暴龍化石，也是全球拍賣的第3副暴龍化石。



拍賣行老闆科勒表示，這副化石之所以會叫Trinity（三位一體），是因為3條不同的暴龍，過去都在美國出土。至於名字上的293，則代表暴龍身上的293塊骨頭。