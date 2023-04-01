日推「AI佛祖」拯救提問者心靈

日本早前推出一款Hotoke AI，是一個可以陪人聊天的「人工智能佛」。Hotoke AI搭載最近爆紅的ChatGPT，這聊天機械人可以根據提問生成各種答案，甚至幫忙編寫程式、寫論文，今次則玩起角色扮演，化身機械佛陀，為迷茫的網友指點迷津。



Hotoke AI的使用方式簡單，在對話框輸入你的煩惱，AI佛祖就會輸出文字，開導用戶。AI的文字邏輯稍具固定模式，對於大部份提問，AI會默認提問者處於焦慮與煩惱當中，先認同提問者的困惑，然後分析其焦慮的地方，最後給出一些建議。



與ChatGPT（見圖）的原版回答作對比，兩者均會給出一堆建議，但其中的區別是，佛祖版的文字感覺則更關注提問者的心靈。