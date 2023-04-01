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TikTok流行眼皮塗薄荷膏 專家：或導致眼瞼發炎

2023-04-01 列印
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近期TikTok出現一種流行新趨勢，不少人在「眼皮」塗潤唇膏，希望能提神和製造興奮感（見圖）。專家警告，這種行為非常危險，可能會導致眼瞼發炎或皮膚病等問題。

英媒報道，這股風潮在2010年曾流行過，由於潤唇膏含薄荷，塗抹時會有輕微的刺痛灼熱感，當時不少人會將潤脣膏塗抹在眼周，製造出飲酒後的微醺感和興奮感，也有人會用來「提神」。

近期不少網友又開始重現這股風潮，不少影片甚至破數百萬次點閱。

但專家警告，可能會導致接觸性皮膚炎、眼瞼發炎等疾病；而且可能會把細菌感染到不同部位。
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