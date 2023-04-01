印度寺廟地板崩塌釀35死

周四是印度神祇羅摩的生日，在印度中部大城巿印度爾，印度教信徒湧入1間寺廟祈福，期間寺廟地板疑不堪負荷崩塌，導致信眾墜入下方約12米深的階梯井，至少35人死亡。



現場所見，失去地板的位置鋼筋外露，階梯井非常深，救援人員用繩索及木梯救人。據悉，許多掉進井裏的人是婦女和兒童。1隊來自州級和國家救災部隊的75人團隊，正參與救援工作。官員向媒體表示，救援人員救出18人，他們獲救後被送往醫院治理，已有2人出院。



中央邦首席部長宣佈，向死者家屬賠償50萬盧比，並向受傷人員賠償5萬盧比。據報，廟方非法在階梯井上增蓋地板，印度爾當局將會徹查，若查出違法將嚴辦。