獲幸運之神眷顧 2年中2次獎變千萬富翁美建築工人：是不是在發夢

美國北卡羅來納州一名建築工人兩年內兩次中彩券，第二次中獎的獎金更是上次的雙倍，合共捧走300萬美元（約2354萬港元）。



現年41歲的法蘭克原是一名普通的建築工人，於2021年7月贏得100萬美元大獎，當時用這筆獎金與妻子一起舉辦夢幻婚禮。近期好運再度臨門，他購買彩券後再度中獎，而且獎金更是上次的雙倍，是200萬美元大獎。



法蘭克說：「我當時打電話給我老婆，和她說我又中獎了，我不知道我是不是在發夢，非常震驚。」。法蘭克透露，其實在得知中獎的前一天，他就曾幾度預感自己會再次中獎，他表示在中獎前一天，朋友問他贏得100萬美元是甚麼感覺，他跟朋友說，「這次我要贏雙倍」，結果預感竟然成真。