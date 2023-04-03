烏拘東正教主教涉為俄入侵辯護

烏克蘭當局拘捕東正教基輔都會主教帕夫洛，指控他為俄羅斯的侵略行動辯護，曾多次公開呼籲寬恕俄羅斯的入侵，並涉及煽動宗教仇恨。帕夫洛否認指控，強調從未站在侵略一方，法官下令他需接受60日軟禁及戴上電子監測環。
對於俄羅斯在4月1日輪任聯合國安理會主席國，美國白宮表示，預料俄羅斯會趁輪任安理會主席，繼續散佈虛假訊息，以及為在烏克蘭的行動辯護。
口罩令已撤銷一個月，戴了口罩近3年的女士，連忙「修補」面容皮膚，務求以靚樣示人。一款專門收緊面部肌膚的美容儀器近日備受追捧，有騙徒看準機會，開設假網以低價出售這款產品掠水，多達數十人受騙。有美容院負責...
2023-04-03
台灣前領導人馬英九在內地訪問第7日，昨早在湖南大學與學生舉行座談會時，強調內地和台灣在憲法上屬於一個中國之下，希望兩岸能減少不必要的隔閡，真誠地交流。據台媒報道，馬英九在座談會結束時談及兩岸關係：「無...
2023-04-03
美國北卡羅來納州一名建築工人兩年內兩次中彩券，第二次中獎的獎金更是上次的雙倍，合共捧走300萬美元（約2354萬港元）。現年41歲的法蘭克原是一名普通的建築工人，於2021年7月贏得100萬美元大獎，...
2023-04-03
一手暢旺，豪宅項目亦乘勢加推，由希慎興業及香港興業發展的大埔林海山城已獲批滿意紙，發展商日前首度開放現樓4座示範洋房，發展商日前加推49伙招標推售，包括洋房及分層單位。 希慎興業寫字樓業務及住宅...
2023-04-01
上周歐美銀行業危機降溫，配合大型中資科技股接連有改組和分拆消息，港股自3月下旬由18829點的年內低位反覆回升，恒指收復2萬點大關結束今年首季，首季累漲618點或3.1%。分析指本周假期氣氛濃厚，只有...
2023-04-03
今季表現低迷的西甲老牌球隊華倫西亞，目前雖然仍未全面回復舊觀，但主場走勢已有起色，連續2輪奏捷，今晚聯賽地頭鬥近況低迷的華歷簡奴，以3分為目標。再者該隊射手祖斯甸古華特主場演出特別醒神，勢成蝙蝠軍團入...
2023-04-03
黎明、梁詠琪（Gigi）、陳慧琳（Kelly）、許志安、蘇永康、梁漢文等，前晚為環球唱片在九展舉行的《想張國榮20周年致敬音樂會》演出。打頭陣的黎明以《當年情》及《為你鍾情》贏盡歡呼；Gigi則獻唱《...
2023-04-03
ChatGPT自去年11月推出以來，短短數月攬得全球一億用戶，不只科技龍頭爭相研發類似產品，各大網絡平台也紛紛推出各種生成式聊天機器人，一時間成為輿論焦點。但是社會對它的評價，卻每隔數天便有新轉變。有...
2023-04-03
第五場四班一四○○米。雖然揀馬幾時都係本身實力強，好過庸中取佼，不過這場四班千四米真係算弱中弱，季內贏完五班回升四班即再入位嘅「喜悅精靈」，只要交回334場次水準，點計都應坐位望贏。334場次頭一千米...
2023-04-02