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烏拘東正教主教涉為俄入侵辯護

2023-04-03 列印
■烏克蘭當局拘捕東正教基輔都會主教帕夫洛。
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烏克蘭當局拘捕基輔1名東正教主教，指控他為俄羅斯的侵略行動辯護，並涉及煽動宗教仇恨。對於俄羅斯輪任聯合國安理會主席國，烏克蘭總統澤連斯基批評此事「荒謬」，認為安理會已「徹底破產」，必須改革。

烏克蘭當局拘捕東正教基輔都會主教帕夫洛，指控他為俄羅斯的侵略行動辯護，曾多次公開呼籲寬恕俄羅斯的入侵，並涉及煽動宗教仇恨。帕夫洛否認指控，強調從未站在侵略一方，法官下令他需接受60日軟禁及戴上電子監測環。

對於俄羅斯在4月1日輪任聯合國安理會主席國，美國白宮表示，預料俄羅斯會趁輪任安理會主席，繼續散佈虛假訊息，以及為在烏克蘭的行動辯護。
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