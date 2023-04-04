特朗普將出庭應訊 紐約警設路障防示威

美國前總統特朗普預計本港周三凌晨2點在紐約曼哈頓區法院提堂，此前會在特朗普大樓過夜。不少特朗普支持者揚言，會到場抗議。為此，紐約警方在特朗普大樓周邊設置金屬路障，並封鎖曼哈頓區法院一帶。



美媒預計，特朗普當地周二早上會先到法院按壓指紋、拍犯人大頭照等程序，下午出庭應訊，期間不會戴手銬。法官要求，控辯雙方就法院內是否容許拍攝提交立場。而特朗普出庭前，法院內部份法庭將先休庭。特朗普的律師團隊表示，特朗普將否認控罪。報道又指，特朗普出庭後將返回佛州的海湖莊園發表演說，預料他會重申起訴是對他的「政治逼害」，並將司法體制描述成「操控大選的政治工具」。