泰國和尚慶生辰 撒錢佈施場面壯觀

泰國一位和尚慶祝46歲生日及出家24周年，租了一輛吊車，在空中狂撒15萬泰銖（約港幣3.4萬元），一大群信徒在底下搶成一團，畫面相當壯觀。



泰媒報道，素林府一名和尚名叫Luang Phor Kaen，他46歲生日亦是他出家24周年。信徒辦活動為他慶祝，並捐贈15萬泰銖，但當地有「和尚不能擁有個人財富」的規定，於是，Luang Phor Kaen決定回饋給信徒。他將舞台吊起後，之後開始狂撒錢，而一大群信徒緊跟着舞台，揮舞雙手搶錢，漫天鈔票在空中飛舞，多人在底下等接錢，畫面相當壯觀（見圖）。