馬克龍荷蘭演說遭示威者反斥

法國總統馬克龍因退休制度改革在國內面臨激烈抗爭，他周二在荷蘭海牙發表「歐洲主權」演說期間遇到示威。示威者打斷馬克龍講話，質問「法國民主何在？」，並高舉寫有「暴力與偽善總統」的標語。示威者其後被保安帶走。對此，馬克龍僅簡短回覆：「給我一些時間，我就能回答你的問題」。



馬克龍以美國國會山莊2021年的暴動，以及2023年巴西國會遭到攻擊為例，表示那些試圖破壞民選政府通過的法律者，「讓民主置於險境中」。另外，他在演說期間未提及台灣，而是鎖定歐洲需要顧及自身利益的主題。馬克龍表示，在一個發生戰爭、而且經濟被武器化的時期，變得更有主權是至關重要，特別因為俄羅斯已經入侵了烏克蘭。