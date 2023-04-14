馬斯克購萬計GPU 或推Twitter AI計劃

全球首富馬斯克早前與一群專家聯署公開信，呼籲暫停研發比GPT-4更強大的AI（人工智能）系統至少6個月，稱其「對社會和人類構成潛在風險」。不過美媒報道，馬斯克採購了上萬個功能強大、價值不菲的運算處理器，同時還延攬AI工程人才，似有意開發一個能和ChatGPT競爭的AI技術。



據報，馬斯克在推特的AI計劃剛剛起步，主要關於訓練語言模型，創造文字內容。消息人士表示，馬斯克最近為推特購買了大約1萬個圖形處理單元GPU。科技公司通常使用GPU來處理大型人工智能模型，而每個GPU售價可達10,000美元。馬斯克亦同時在外界招攬了AI人才，上個月，來自Google母公司Alphabet旗下公司DeepMind的兩名人工智能工程師加入了推特。



知情人士說，目前還不清楚推特將運用人工智能的具體目的，可能是為了改進搜索，或用於創建新的廣告圖像，提升廣告收入。