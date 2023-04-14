中國人造太陽運行403秒破紀錄牡丹珍品「銀絲貫頂」盛開 「帶刀侍衞」全日看守

內媒報道，中國正在運行的世界首個全超導托卡馬克EAST裝置（人造太陽），實現了高功率穩定的403秒穩態長脈衝高約束模等離子體運行，創造新的世界紀錄。



報道指周三晚，EAST成功實現穩態高約束模式等離子體運行403秒，刷新2017年的101秒世界紀錄。這是歷經12萬多次實驗取得的成功。中科院合肥物質科學研究院副院長、等離子體物理研究所所長宋雲濤表示，這次突破的主要意義在於高約束模式。高約束模式下粒子的溫度、密度都大幅度提升，這為提升未來聚變電站的發電效率，降低成本奠定了堅實物理基礎。



《科學．進展》認為，此項研究成果對核聚變研究具有重要意義，在國際聚變研究界是一個重大進展。