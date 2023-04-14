牡丹珍品「銀絲貫頂」盛開 「帶刀侍衞」全日看守

在河南洛陽市隋唐城遺址植物園，被視為牡丹珍品的「銀絲貫頂」盛開，多名打扮成「帶刀侍衞」的保安24小時輪流值守。由於有大量遊客排隊觀看，現場實施人流管制，且每人只限看30秒。內媒報道，由於排隊觀看「花容」的遊客太多，現場要實施人流管制，每一節不但限制人數，還只能看30秒，保安則會在一旁計時。據悉，「銀絲貫頂」是一種托桂型牡丹，花內瓣像菊花一樣千絲萬縷，因此得名，而花期可達10天左右，現在正值盛花期。從現場可見，花朵內心呈粉紅色，並由花心向瓣端逐漸過渡為白色，似被顏料暈染過，顯得格外清麗淡雅。據植物園高級工程師沈改霞表示，「銀絲貫頂」之所以受歡迎，除了花形奇特，其「稀有」屬性也是一大特點，去年整個洛陽只有1株，今年則繁育了2株。