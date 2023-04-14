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特朗普控前私人律師 索償5億美元

2023-04-14 列印
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美國前總統特朗普起訴他的前私人律師科恩（見圖），要求他賠償5億美元。訴訟資料指，科恩涉嫌違反作為私人律師的合約條件，透露了機密資料，及散佈有關特朗普的虛假訊息等。

科恩最近成為焦點，早前特朗普對34項偽造商業記錄的指控表示否認控罪，相關控罪與特朗普經科恩支付的封口費有關。調查期間科恩與檢察官的合作，令特朗普感到憤怒。

根據訴訟資料，科恩被指控在受訪期間透露了機密資料，導致特朗普被起訴，並在出版兩本有關特朗普的書籍時，違反與特朗普公司簽署的員工保密協議，同時在不同媒體發佈「煽動性、誤導性或徹底虛假」的訊息。
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