日壽司店創「電子迴轉」抗破壞

近來日本迴轉壽司業受到「壽司郎惡搞事件」影響，有些店家停止讓壽司放在輸送帶上迴轉的營業模式。不過，近來日本「HAMA壽司」利用座位旁的電子熒幕，創造「模擬迴轉壽司」，不僅保持了迴轉壽司的形式，也能兼顧到衛生安全。



日媒報道，有網友分享，他去該壽司店用餐時，發現店家利用座位旁的電子熒幕，創造出「模擬迴轉壽司」。客人透過長條形的電子熒幕，能看到各種不同種類的壽司，在熒幕上緩緩移動。按下熒幕，選好數量後按點餐即可（見圖）。這方式確保壽司不會在迴轉運送過程中，被客人惡意破壞，也保有了迴轉壽司的模式。