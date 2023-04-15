任睇No.1
  • 24º
  • 85%
  • 2023年4月15日 星期六
熱門： 周星馳消費券金像獎2023米芝蓮北海道

日報新聞 > 國際

日壽司店創「電子迴轉」抗破壞

2023-04-15 列印
Previous Next

近來日本迴轉壽司業受到「壽司郎惡搞事件」影響，有些店家停止讓壽司放在輸送帶上迴轉的營業模式。不過，近來日本「HAMA壽司」利用座位旁的電子熒幕，創造「模擬迴轉壽司」，不僅保持了迴轉壽司的形式，也能兼顧到衛生安全。

日媒報道，有網友分享，他去該壽司店用餐時，發現店家利用座位旁的電子熒幕，創造出「模擬迴轉壽司」。客人透過長條形的電子熒幕，能看到各種不同種類的壽司，在熒幕上緩緩移動。按下熒幕，選好數量後按點餐即可（見圖）。這方式確保壽司不會在迴轉運送過程中，被客人惡意破壞，也保有了迴轉壽司的模式。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd