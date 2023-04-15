北韓成功發射「火星-18」導彈

北韓朝中社報道，周四在領導人金正恩的親自指導下，成功試射「火星-18」新型固體燃料洲際彈道導彈。朝中社發佈的照片顯示，金正恩在愛女金主愛陪同下觀看導彈發射（見圖）。今次是北韓首次使用固體推進劑，進行中程或洲際彈道導彈發射。



朝中社報道指，北韓成功試射一枚新型固體燃料洲際彈道導彈「火星-18」，各項參數均達到設計要求，新型洲際導彈的軍事威力大，足以成為可靠的戰略打擊手段。金正恩對發射結果滿意，聲稱「火星-18」導彈的發展，將大大改變戰略威懾力量體系，迅速提升核反擊的效用。



有軍事專家表示，相比起液態燃料，使用固體燃料的發射準備時間較短，有助加快北韓導彈部署。