蘇丹爆發內亂 至少56死600人受傷

非洲國家蘇丹爆發內亂，準軍事組織快速支援部隊（RSF）與正規軍內訌，在全國多處爆發衝突，槍聲不斷。醫生組織表示，衝突已造成至少56人死亡，接近600人受傷。據報，死者包括3名聯合國世界糧食計劃署的工作人員。



快速支援部隊宣稱已控制總統府、國營電視台、軍方總部及首都喀土穆機場等地，並揚言會戰鬥至控制所有軍事設施。蘇丹武裝部隊否認有關說法，強調快速支援部隊解散前不會談判。沙特航空和埃及航空已停飛喀土穆（見圖）的航班，鄰國乍得亦關閉與蘇丹的邊界。



國際社會呼籲衝突雙方盡快停火。聯合國秘書長古特雷斯呼籲雙方透過對話解決危機，重申聯合國對蘇丹人民及蘇丹政治進程的支持。