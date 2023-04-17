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印度前議員直播期間遭3男槍殺

2023-04-17 列印
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印度一名前國會議員與其兄弟，在電視直播期間被三名冒充記者的男子槍殺。

印度前國會議員阿邁德（Atiq Ahme）2019年曾因綁架案入獄，在今年四月因涉嫌謀殺被捕。他周六晚間在警方戒護下接受記者訪問，現場突然有一把手槍靠近他的頭部，他與弟弟阿什拉夫（見圖）當場在鏡頭前遭槍殺死亡。

三名偽裝成記者的槍手隨即向警方自首，其中至少一人高呼反對穆斯林運動的口號。警方表示，三名疑犯以採訪為由靠近兩人，並近距離向他們頭部開槍，整個過程只有幾秒。反對黨批評事件是安全漏洞。

阿邁德的兒子與另一名因謀殺案被通緝的男子，幾天前在與警方槍戰中喪生。阿邁德生前聲稱，警方威脅要他的命。
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