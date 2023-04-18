七國集團外長會議討論俄烏台海等議題

七國集團外長會議在日本長野縣輕井澤召開，昨進入第二日的議程。會議討論俄烏戰事、台海局勢等議題，強調台海和平的重要性。中國外交部表示，要維護台海和平穩定，就應該反對「台獨」分裂活動。



東道主日本外相林芳正表示，國際社會在俄烏戰事上迎來歷史性的轉捩點，必須堅決反對單邊試圖以武力改變現狀，及俄羅斯威脅使用核武，將向各國展示七國集團維護國際秩序的決心。



與會代表周日確認台海和平穩定的重要性，反對單邊以武力改變現狀的企圖。中國外交部發言人汪文斌回應指，有關國家應當認識到，台灣問題是中國的內政，不容任何外部干涉，首先應當弄清台海緊張的根源在何處，又指事實一再說明，島內「台獨」份子在外部勢力的縱容和支持下，不擇手段推行分裂活動，才是在破壞台海現狀，才是造成台海局勢緊張的根本原因。