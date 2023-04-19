巴西外交介入俄烏衝突

俄烏衝突已持續超過一年，繼中國之後，巴西亦在外交上介入，試圖以和平方法結束戰事。俄羅斯外長拉夫羅夫與巴西外長維埃拉周一舉行會談，拉夫羅夫表達了俄羅斯希望盡快結束烏克蘭戰鬥的意願。維埃拉則透露俄羅斯總統普京已邀請巴西總統盧拉訪問莫斯科，正確認日期。



拉夫羅夫周一到訪巴西與維埃拉舉行會談，雙方除了討論雙邊議題外還包括俄烏衝突。兩人會後共同會見記者，拉夫羅夫感謝巴西了解烏克蘭局勢的起源，並表示俄羅斯關心的是盡快結束衝突。維埃拉則說，巴西打算連結其他國家，就烏克蘭和平推動談判，重申巴西支持停火及反對單方面制裁。