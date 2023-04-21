史上最大型火箭 5引擎失靈 SpaceX「星艦」升空3分鐘爆炸

由馬斯克（Elon Musk）創辦的商業太空公司SpaceX製造史上最大火箭「星艦」（Starship），原於美國東岸時間17日上午在德州墨西哥灣沿岸發射，惟發射前突然煞停，當時CEO馬斯克曾於twitter透露，因壓力閥出現凍結問題而暫緩發射計劃。SpaceX事後延遲至當地時間20日上午9時28分（香港時間昨晚9時28分）再次嘗試升空，不足4分鐘爆炸。

香港時間昨晚約9時半，這枚無人駕駛的星艦在德州發射站升空，從YouTube直播畫面所見，星艦升空後一切正常，而火箭推進器卻有3個引擎未有正常運作，到了升空大約3分半鐘，星艦升至約36公里上空，已有5個引擎失靈，星艦便開始失速，火箭爬升角度亦現異常，最終升空後大約4分鐘在空中爆炸，代表今次升空失敗告終。



SpaceX團隊於星艦爆炸後在twitter透露，將繼續審查數據，並為下次飛行測試努力。又表示，通過這次測試，將幫助團隊提高火箭的可靠性。