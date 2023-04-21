微軟停支援Twitter 馬斯克揚言提告

Twitter想對其他企業收取高昂費用，造成微軟等大公司紛紛退出。消息一出，Twitter行政總裁馬斯克隨即揚言對微軟提告，指控微軟「非法」利用推特資料訓練人工智能（AI）。



據說，Twitter要求每月就其他企業的訪問數據，收取4.2萬美元到21萬美元的費用。微軟因不願意支付費用，宣佈下周二後，停止在其智能廣告平台上提供對Twitter的支援。微軟的廣告客戶將無法通過智能廣告平台，連接他們的Twitter帳戶或建立和發佈推文。