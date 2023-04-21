任睇No.1
  • 24º
  • 96%
  • 2023年4月21日 星期五
熱門： 港島停電素海霖卓韻芝消費券優惠消委會

日報新聞 > 國際

微軟停支援Twitter 馬斯克揚言提告

2023-04-21 列印
■Twitter要求每月收取大企業4.2萬到21萬美元的費用。
Previous Next

Twitter想對其他企業收取高昂費用，造成微軟等大公司紛紛退出。消息一出，Twitter行政總裁馬斯克隨即揚言對微軟提告，指控微軟「非法」利用推特資料訓練人工智能（AI）。

據說，Twitter要求每月就其他企業的訪問數據，收取4.2萬美元到21萬美元的費用。微軟因不願意支付費用，宣佈下周二後，停止在其智能廣告平台上提供對Twitter的支援。微軟的廣告客戶將無法通過智能廣告平台，連接他們的Twitter帳戶或建立和發佈推文。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd