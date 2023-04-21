「法國蜘蛛俠」爬摩天大廈 反對退休改革方案

法國全國各地出現示威浪潮，反對總統馬克龍的退休改革方案，至今未停歇。有「法國蜘蛛俠」之稱的徒手攀爬名家羅伯特，徒手爬上巴黎市一棟38層樓的大廈，以此對街頭群眾表達支持，並呼籲馬克龍「清醒過來」。



現年60歲的羅伯特，在沒安全網、未套安全吊帶的情況下，身穿攀登服與攀登鞋，徒手爬上巴黎商業區一棟樓高150米名為Tour Alto的摩天大廈(見圖)。攀登前，他向媒體表示：「我來這裏，是為了向那些反對退休改革法案的人們表達支持。我要在沒安全網的情況下攀樓，就是為了告訴馬克龍，要清醒過來、腳踏實地。」



羅伯特此前已在全球攀登超過150棟建築物，包括位於杜拜的全球第一高樓哈里法塔、巴黎的艾菲爾鐵塔和三藩市的金門大橋。