「巨型大王魷魚」現身日本

日本一名漁夫在網上分享，日前出海捕魚時，意外釣到一隻「巨型大王魷魚」（見圖），顏色相當鮮艷，且活力十足。漁夫指，目測這條魷魚，僅身軀就有4米長，若加上觸手長度將更為驚人。雖然捕到特別的大王魷魚，漁夫拍完影片後，便將牠放回海裏繼續生活，更興奮表示，雖然捕了10年魚，但這樣的奇遇，仍相當新鮮。