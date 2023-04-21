任睇No.1
  • 24º
  • 96%
  • 2023年4月21日 星期五
熱門： 港島停電素海霖卓韻芝消費券優惠消委會

日報新聞 > 國際

「巨型大王魷魚」現身日本

2023-04-21 列印
Previous Next

日本一名漁夫在網上分享，日前出海捕魚時，意外釣到一隻「巨型大王魷魚」（見圖），顏色相當鮮艷，且活力十足。漁夫指，目測這條魷魚，僅身軀就有4米長，若加上觸手長度將更為驚人。雖然捕到特別的大王魷魚，漁夫拍完影片後，便將牠放回海裏繼續生活，更興奮表示，雖然捕了10年魚，但這樣的奇遇，仍相當新鮮。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd