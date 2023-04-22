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「星艦」升空爆炸 馬斯克：視為試射成功

2023-04-22 列印
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美國太空探索技術公司SpaceX名為「星艦」的重型運載火箭，周四首次試射，火箭升空不久後爆炸解體。公司創辦人馬斯克與SpaceX高層主管，將這次試射視為成功，因火箭利落地飛離發射台，已達成主要目標，公司獲取大量有用數據，能為未來測試鋪路。

SpaceX指，火箭多個引擎突然失靈，導致失控，控制人員啟動中止飛行指令，引爆飛船及助推器。馬斯克表示，今次有助幾個月後的下一次嘗試。美國太空總署也對試射表示祝賀。
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