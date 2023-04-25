哈里獨自參與國王加冕典禮 料不會與父兄交談

英媒引述一名皇室內部人士指，在國王查爾斯的加冕典禮上，哈里王子將坐在其他皇室成員後十排的位置，預料屆時不會與父親查爾斯或兄長威廉王子交談。



戴安娜皇妃的前皇室管家伯勒爾則表示，下月哈里在英國期間，可能不會有時間與父親查爾斯或兄長威廉王子交談。伯勒爾補充說，自從哈里的回憶錄今年出版後，和解已「沒有機會」。伯勒爾亦指，他認為哈里「不會四處閒逛」，一些人猜測他可能會在24小時內進出英國。



此外，哈里妻子梅根早前已確認，不會出席加冕典禮。