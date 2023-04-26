聯國會議上多國代表譴責俄出兵攻烏

俄羅斯外長拉夫羅夫周一主持聯合國安理會會議，在席西方代表譴責俄羅斯無端攻打烏克蘭，聯合國秘書長古特雷斯亦當面對俄羅斯作出批評。美國駐聯合國大使格林菲爾德則形容，拉夫羅夫主持會議是「諷刺和虛偽的象徵」。



格林菲爾德在會議後接受美國有線新聞網絡訪問，形容讓俄羅斯外長主持安理會會議是「諷刺和虛偽的象徵」，指這是關於多邊主義的會議，但俄羅斯卻對烏克蘭採取單方面及無端的行動，攻擊《聯合國憲章》所維護的一切。



會議上，美國、法國和英國等多國代表，都譴責俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，坐在拉夫羅夫旁邊的古特雷斯也當面批評俄羅斯入侵烏克蘭，為烏克蘭及人民造成巨大痛苦，並加重疫情引發的全球經濟失衡。會議前，歐盟全部27名大使發表聯合聲明，譴責俄羅斯在烏克蘭的行動。