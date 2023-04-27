衝突雙方周二起停火72小時，停火首天衝突情況相對緩和，多國正加緊撤離在當地的公民。但世衛周二表示，蘇丹國家公共衞生實驗室被衝突一方控制，並用作軍事基地，由於技術人員已遭到驅離，警告發生生化危機的風險很高。該實駭室存有小兒麻痹症、麻疹及霍亂病原體樣本等。
美國有線新聞網從高階醫療消息人士得悉，接管相關實驗室的組織是快速支援部隊。消息人士表示，實驗室若爆發任何武裝衝突，將使實驗室變成病菌炸彈，呼籲緊急和迅速的國際干預。
為食之人關注的《香港澳門米芝蓮指南2023》，昨天出爐，合共有95間港澳餐廳入選，其中灣仔中菜館「D.H.K疊囍居」是新上榜的一星食肆，但未正式獲頒殊榮，已經關門大吉，原因疑不敵疫情，欠薪倒閉。有餐飲...
2023-04-27
透露中方將派特別代表訪烏國家主席習近平昨應約與烏克蘭總統澤連斯基通電話，就中烏關係和烏克蘭危機交換意見，並透露中方將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通。...
2023-04-27
蘇丹政府軍和準軍事組織快速支援部隊的衝突爆發至今12日，已造成至少459人死亡，逾4000人受傷。據報，位於首都喀土穆的國家公共衞生實驗室遭快速支援部隊佔領，而實驗室存有各種致命疾病樣本，世衞警告發生...
2023-04-27
新地發展的大埔白石角University Hill落實周六（29日）進行首輪推售，項目收票如火如荼，迄今已超過8000票，以發價單推售150伙計，超額認購52倍，項目將於今日截票。新地代理總經理胡致遠...
2023-04-27
恒指公司刊發諮詢文件，就外國公司入選恒指候選資格，以及恒指選股方法檢討結果，向市場徵詢意見。恒指公司建議，將外國公司納入藍籌選股範疇，並建議對現有7個行業組別組合不作變動，同時取消25隻「香港」成份股...
2023-04-27
熱刺上輪英超1:6不敵紐卡素，遭球迷炮轟表現不專業，隊長洛里斯和射手哈利卡尼即公開道歉，全體球員亦在周二發聲明表示會合資，為該仗入場的熱刺球迷退票，並承諾今晚聯賽快車在主場擊敗曼聯。恰巧卡尼近年對紅魔...
2023-04-27
50歲「綠葉王」戴耀明入行32年，早前終憑《青春不要臉》的藝訓班導師「李天光」，首度入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳男配角」最後十強。多年來默默耕耘的他，初入行曾幻想做周星馳接班人，可惜至近日重...
2023-04-27
為了給公眾更多時間申請，運輸署將在青沙管制區實施的「易通行」不停車繳費服務的日期，由原訂的4月26日延後至5月7日上午5時。經署方持續的宣傳，又設立多個諮詢站協助車主，截至前天，當局共發出超過66萬張...
2023-04-27
隔晚開飛所見，大部份場次的內檔馬都偏向低水，或是今仗偏差將大利內欄的先兆。不過對於放頭馬則作別論，只要本身前速夠快，排外檔影響不大。第三場四班一二○○米。「喜駿之星」自上季715場次跑四班同程，僅負於...
2023-04-26