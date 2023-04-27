蘇丹實驗室遭佔領 世衛憂生化危機

蘇丹政府軍和準軍事組織快速支援部隊的衝突爆發至今12日，已造成至少459人死亡，逾4000人受傷。據報，位於首都喀土穆的國家公共衞生實驗室遭快速支援部隊佔領，而實驗室存有各種致命疾病樣本，世衞警告發生生化危機的風險很高。



衝突雙方周二起停火72小時，停火首天衝突情況相對緩和，多國正加緊撤離在當地的公民。但世衛周二表示，蘇丹國家公共衞生實驗室被衝突一方控制，並用作軍事基地，由於技術人員已遭到驅離，警告發生生化危機的風險很高。該實駭室存有小兒麻痹症、麻疹及霍亂病原體樣本等。



美國有線新聞網從高階醫療消息人士得悉，接管相關實驗室的組織是快速支援部隊。消息人士表示，實驗室若爆發任何武裝衝突，將使實驗室變成病菌炸彈，呼籲緊急和迅速的國際干預。